Уже в субботу, 18 мая, в столице Саудовской Аравии на ринге встретятся непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри. Боксеры будут соревноваться за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

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Энтони Джошуа прилетел в Эр-Рияд

Легендарный боксер не упустил возможности стать свидетелем поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира супертяжелой весовой категории в эпоху четырех поясов.



Энтони Джошуа прибыл в Саудовскую Аравию / Фото из соцсети X Майкла Бенсона

К слову. Александр Усик и Энтони Джошуа дважды встречались на ринге и оба раза украинец побеждал. Таким образом, украинский боксер провел успешную защиту четырех чемпионских титулов в супертяжелом весе.

Напомним, что официальным транслятором боя Усик – Фьюри стал медиасервис MEGOGO. Он покажет большую студию и весь файткард вечера бокса в Саудовской Аравии.