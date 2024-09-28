В ночь на 22 сентября состоялся бой за абсолют, в котором Энтони Джошуа противостоял Даниэлю Дюбуа. Эй-Джей проиграл своему сопернику нокаутом.

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Почему Джошуа отстранили

После поединка с Дюбуа Эй-Джея отстранили от бокса решением комиссии Великобритании. Такая информация появилась на портале BoxRec.

Это произошло из-за того, что боксерская лицензия Джошуа приостановлена от 19 октября 2024 года. Вероятно, это произошло из-за повреждений, которые получил британец во время боя с Дюбуа.

Самого Даниэля от бокса не отстранили.

Напомним, что несмотря на поражение от Дюбуа, Энтони Джошуа не собирается завершать карьеру и между боксерами еще может состояться реванш.