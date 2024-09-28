В ніч на 22 вересня відбувся бій за абсолют, у якому Ентоні Джошуа протистояв Даніелю Дюбуа. Ей-Джей програв своєму супернику нокаутом.

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Чому Джошуа відсторонили

Після поєдинку з Дюбуа Ей-Джея відсторонили від боксу рішенням комісії Великої Британії. Така інформація з'явилася на порталі BoxRec.

Це сталося через те, що боксерська ліцензія Джошуа призупинена від 19 жовтня 2024 року. Ймовірно, це сталося через ушкодження, які отримав британець під час бою з Дюбуа.

Самого Даніеля від боксу не відсторонили.

Нагадаємо, що попри поразку від Дюбуа, Ентоні Джошуа не збирається завершувати кар'єру і між боксерами ще може відбутися реванш.