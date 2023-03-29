Следующим соперником Эй Джея будет 29-летний американец Джермейн Франклин. В преддверии поединка Энтони Джошуа сделал смелое заявление о своей будущей карьере.
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Джошуа: Завершу карьеру, если проиграю
Британец не готов продолжать карьеру, если терпит третье поражение подряд.
Завершу карьеру, если проиграю. Я здесь не для того, чтобы воевать с людьми. Если люди хотят, чтобы я ушел из спорта – сделаю это. Не собираюсь сражаться, если люди не хотят видеть меня. Дело даже не в деньгах. Это о конкуренте в себе. Вот что важно,
– заявил Джошуа.
"Давление приходит вместе с боксом и достижениями, я это знаю. Знаю, когда уйду на пенсию – остыну. Буду думать: "На** всех. С меня хватит "Все так давят на меня, но когда завершу карьеру – цепи исчезнут. Буду смеяться и любить жизнь", – добавил британский боксер.
Ранее СМИ раздували информацию, что еще второе поражение от Усика поставит "крест" на карьере Джошуа. Но Энтони не собирался вешать боксерские перчатки на гвоздь.
Также в печати есть информация, что Джошуа еще может успеть подраться против земляка Тайсона Фьюри, сбежавшего от боя за абсолют против Александра Усика.