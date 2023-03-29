Следующим соперником Эй Джея будет 29-летний американец Джермейн Франклин. В преддверии поединка Энтони Джошуа сделал смелое заявление о своей будущей карьере.

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Джошуа: Завершу карьеру, если проиграю

Британец не готов продолжать карьеру, если терпит третье поражение подряд.

Завершу карьеру, если проиграю. Я здесь не для того, чтобы воевать с людьми. Если люди хотят, чтобы я ушел из спорта – сделаю это. Не собираюсь сражаться, если люди не хотят видеть меня. Дело даже не в деньгах. Это о конкуренте в себе. Вот что важно,

– заявил Джошуа.

"Давление приходит вместе с боксом и достижениями, я это знаю. Знаю, когда уйду на пенсию – остыну. Буду думать: "На** всех. С меня хватит "Все так давят на меня, но когда завершу карьеру – цепи исчезнут. Буду смеяться и любить жизнь", – добавил британский боксер.

Ранее СМИ раздували информацию, что еще второе поражение от Усика поставит "крест" на карьере Джошуа. Но Энтони не собирался вешать боксерские перчатки на гвоздь.

Отметим! Эй Джей проведет поединок против Франклина на глазах родных болельщиков на арене О2 в Лондоне. Будущий соперник Джошуа имеет отличную статистику. Франклин имеет в своей карьере 21 победу (14 – нокаутом) и лишь одно поражение, которое потерпело в ноябре 2022-го в бою против Диллиана Уайта.

Также в печати есть информация, что Джошуа еще может успеть подраться против земляка Тайсона Фьюри, сбежавшего от боя за абсолют против Александра Усика.