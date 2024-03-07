Энтони Джошуа выиграл три боя за год после поражения от Усика: какие шансы у британца против Нганну

Британский боксер Энтони Джошуа встретится в Саудовской Аравии против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Камерунец уже удивил фанатов в бою против Тайсона Фьюри.

В пятницу, 8 марта, в Эр-Рияде состоится топовый вечер бокса. Главным хедлайнером события станет бой между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну, пишет 24 канал.

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Джошуа рвется обратно к поясам

Для камерунского бойца это лишь второй поединок в боксерской карьере. Ранее Нганну наделал шума в ММА, став чемпионом UFC в супертяжелом весе с рекордным показателем 17-3.

Свой первый бой в ринге Фрэнсис провел в конце октября против Тайсона Фьюри. Несмотря на поражение, камерунец показал себя на уровне и даже отправил "Цыганского короля" в нокдаун.

Что же касается Джошуа, то британец пытается вернуться к вершинам после двух болезненных поражений от Александра Усика. Именно в поединках против украинца AJ потерял пояса WBA, WBO и IBF.

Впрочем, Энтони недолго грустил и уже смог одолеть трех оппонентов после Усика. В течение 2023 года британец выиграл у Джермейна Франклина, Роберта Хелениуса и Отто Валлина. Всего из 30-ти боев на профессиональном уровне Джошуа выиграл 27.

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Прогноз Favbet

В бою против Нганну букмекеры также считают британца фаворитом. Победа Джошуа оценивается в 1,36, тогда как успех Нганну – в 3,85. Вероятность ничьей составляет аж 26,00.

Напомним, что бой продлится максимум 10 раундов, однако эксперты не верят в то, что боксеры пройдут всю дистанцию. На такое развитие событий можно поставить за 3,25, а вот на досрочное завершение встречи – 1,33.

Конечно же, букмекеры верят в нокаут от Джошуа. Обычный нокаут оценивается в 4,33, а технический – в 2,37. Наиболее вероятно, что британец одержит победу в 7-8 раунде. На это можно поставить за 6,00.

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