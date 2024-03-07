У п'ятницю, 8 березня, в Ер-Ріяді відбудеться топовий вечір боксу. Головним хедлайнером події стане бій між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну, пише 24 канал.

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Джошуа рветься назад до поясів

Для камерунського бійця це лише другий поєдинок в боксерській кар'єрі. Раніше Нганну наробив шуму в ММА, ставши чемпіоном UFC у надважкій вазі з рекордним показником 17-3.

Свій першій бій в ринзі Френсіс провів наприкінці жовтня проти Тайсона Ф'юрі. Попри поразку, камерунець показав себе на рівні та навіть відправив "Циганського короля" в нокдаун.

Що ж стосується Джошуа, то британець намагається повернутися до вершин після двох болючих поразок від Олександра Усика. Саме в поєдинках проти українця AJ втратив пояси WBA, WBO та IBF.

Втім Ентоні недовго сумував та вже зміг здолати трьох опонентів після Усика. Протягом 2023 року британець виграв у Джермейна Франкліна, Роберта Хеленіуса та Отто Валліна. Загалом із 30-ти боїв на професійному рівні Джошуа виграв 27.

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Прогноз Favbet

У бою проти Нганну букмекери також вважають британця фаворитом. Перемога Джошуа оцінюється в 1,36, тоді як успіх Нганну – у 3,85. Вірогідність нічиєї становить аж 26,00.

Нагадаємо, що бій триватиме максимум 10 раундів, проте експерти не вірять у те, що боксери пройдуть всю дистанцію. На такий розвиток подій можна поставити за 3,25, а ось на дострокове завершення зустрічі – 1,33.

Звісно ж, букмекери вірять у нокаут від Джошуа. Звичайний нокаут оцінюється у 4,33, а технічний – у 2,37. Найбільш ймовірно, що британець здобуде перемогу у 7-8 раунді. На це можна поставити за 6,00.

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