Он придет драться, – Джошуа прокомментировал предстоящий бой с Дюбуа

Энтони Джошуа высказал свое мнение относительно предстоящего противостояния с Даниэлем Дюбуа. Эй-Джей знает, чего ждать от своего соперника.

21 сентября запланирован поединок между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Они будут драться за титул IBF, от которого недавно отказался Александр Усик.

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Комментарий Эй-Джея относительно предстоящего противостояния

Джошуа сообщил, что знает к чему стоит готовиться и ожидать от Дюбуа.

Он боец. То, что он делает – это дерется. В этой индустрии люди постоянно рассматривают людей поверхностно, но я думаю, что Дюбуа – боец, в конце концов. У него было несколько тяжелых ночей. У него было около 20 хороших ночей и две плохих, и они навесили на него ярлык. Я смотрю на это сквозь пальцы и знаю, что он, в конце концов, боец. Он придет драться,

– рассказал Эй-Джей.

Отметим, что недавно Энтони Джошуа похвалил Даниэля Дюбуа за бой против Александра Усика.