21 вересня запланований поєдинок між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Вони битимуться за титул IBF, від якого нещодавно відмовився Олександр Усик.
Читайте також Нганну може повернутися: боксер вже заговорив про можливий бій
Коментар Ей-Джея щодо майбутнього протистояння
Джошуа повідомив, що знає до чого варто готуватися і очікувати від Дюбуа.
Він боєць. Те, що він робить – це б'ється. У цій індустрії люди постійно розглядають людей поверхово, але я думаю, що Дюбуа – боєць, зрештою. Він мав кілька важких ночей. Він мав близько 20 гарних ночей і дві погані, і вони навісили на нього ярлик. Я дивлюся на це крізь пальці і знаю, що він, зрештою, боєць. Він прийде битися,
– розповів Ей-Джей.
Відзначимо, що нещодавно Ентоні Джошуа похвалив Даніеля Дюбуа за бій проти Олександра Усика.