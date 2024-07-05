21 вересня запланований поєдинок між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Вони битимуться за титул IBF, від якого нещодавно відмовився Олександр Усик.

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Коментар Ей-Джея щодо майбутнього протистояння

Джошуа повідомив, що знає до чого варто готуватися і очікувати від Дюбуа.

Він боєць. Те, що він робить – це б'ється. У цій індустрії люди постійно розглядають людей поверхово, але я думаю, що Дюбуа – боєць, зрештою. Він мав кілька важких ночей. Він мав близько 20 гарних ночей і дві погані, і вони навісили на нього ярлик. Я дивлюся на це крізь пальці і знаю, що він, зрештою, боєць. Він прийде битися,

– розповів Ей-Джей.

Відзначимо, що нещодавно Ентоні Джошуа похвалив Даніеля Дюбуа за бій проти Олександра Усика.