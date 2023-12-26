Легенда сборной Германии ворвался в гараж к соседям с бензопилой: детали скандального поступка

Йенс Леманн попал в очень неприятную ситуацию, нанеся вред соседям. Бывший кипер обвиняется в проникновении в гараж, из-за чего тот был оштрафован на кругленькую сумму.

Два года назад известный немецкий вратарь Йенс Леманн оказался в эпицентре расистского скандала. Все из-за некорректных высказываний в адрес эксигровца сборной Германии Денниса Аого.

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Легенда сборной Германии в беде

Тогда Леманн был уволен с должности директора Герты. Теперь же Йенс влип в еще одну скандальную ситуацию, связанную с недопустимым поведением.

Суд города Штанберг выписал Леманну штраф на 420 тысяч евро. 54-летнего кипера обвинили в неправомерных действиях против соседей и нанесении ущерба чужой собственности.

Сообщается, что Леманн ворвался в соседский гараж из-за спора с его владельцами. Более того, по данным следствия, немец сделал это с бензопилой, которой срезал балку на крыше помещения.

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Суд обвинил Йенса в самовольном правосудии. Сам же вратарь приводил странные доводы в свою защиту. Он назвал проникновение в гараж с бензопилой стечением обстоятельств, а другие детали инцидента Леманн вспомнить затруднился.

Достижения Йенса Леманна