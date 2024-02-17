Зірка світового тенісу Енді Роддік у складі збірної США у 2006 році побував у Росії, де відбувалася матчева зустріч Кубка Девіса. Прямо посеред вулиці поліціянт "скрєпної" країни 404 пограбував знаменитого тенісиста.
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Пограбування у Москві дозволило зрозуміти психологію росіян
Перевертень у погонах відібрав у Роддіка усю готівку та, пригрозивши тенісисту, пішов геть.
"У 2006 році на вулиці в Росії мене пограбував поліціянт, ми приїжджали туди грати на Кубок Девіса. Це правда.
Просто підійшов і запитав, скільки в мене готівки. Я сказав, що є 300 доларів… Він просто відповів, мовляв, віддай мені їх або сядеш у в’язницю. Я віддав, і він пішов своєю дорогою. Узагалі жодних емоцій. Так бути не повинно. Ніколи більше не повернуся туди", – розповів Роддік.
Тоді він не захотів підіймати галас і тому не розповідав про цю історію. Проте через роки зірковий тенісист зрозумів психологію росіян. Цей випадок був не виключенням, а закономірністю.
Тоді я просто хотів грати і спокійно піти. Не хотів здіймати галас, раптом це був просто один поганий поліціянт. Але тепер я краще розумію всі обставини,
– додав знаменитий тенісист.
Досягнення Роддіка
- Енді Роддік у віці 21 року став наймолодшим американцем, який став першою ракеткою світу.
- У 2003 році став чемпіоном Відкритого чемпіонату США з тенісу.
- Роддік двічі був фіналістом Вімблдона та тричі доходив до півфіналу Australian Open.
- За свою кар'єру Роддік виграв 32 турніри серії АТР, а також Кубок Девіса у складі збірної США.
- У 2012 році тенісист завершив виступи в турі.
- Роддік одружений з американською супермоделлю та акторкою Бруклін Декер.