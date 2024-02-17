Зірка світового тенісу Енді Роддік у складі збірної США у 2006 році побував у Росії, де відбувалася матчева зустріч Кубка Девіса. Прямо посеред вулиці поліціянт "скрєпної" країни 404 пограбував знаменитого тенісиста.

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Пограбування у Москві дозволило зрозуміти психологію росіян

Перевертень у погонах відібрав у Роддіка усю готівку та, пригрозивши тенісисту, пішов геть.

"У 2006 році на вулиці в Росії мене пограбував поліціянт, ми приїжджали туди грати на Кубок Девіса. Це правда.

Просто підійшов і запитав, скільки в мене готівки. Я сказав, що є 300 доларів… Він просто відповів, мовляв, віддай мені їх або сядеш у в’язницю. Я віддав, і він пішов своєю дорогою. Узагалі жодних емоцій. Так бути не повинно. Ніколи більше не повернуся туди", – розповів Роддік.

Тоді він не захотів підіймати галас і тому не розповідав про цю історію. Проте через роки зірковий тенісист зрозумів психологію росіян. Цей випадок був не виключенням, а закономірністю.

Тоді я просто хотів грати і спокійно піти. Не хотів здіймати галас, раптом це був просто один поганий поліціянт. Але тепер я краще розумію всі обставини,

– додав знаменитий тенісист.

Досягнення Роддіка