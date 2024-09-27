Недавно состоялся один из матчей Кубка английской лиги. В нем Челси разгромило Барроу со счетом 5:0.

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Мареска отметил Мудрика

Наставник Челси отметил, что матч в Кубке лиги добавил ему проблем с выбором состава и все играли хорошо. Добавил, что это очень важно, так и надо продолжать. Игроки конкурируют, это нужно поддерживать.

Миша сыграл хорошо, Бадиашиль сыграл хорошо, Нету сыграл хорошо. Казадеи также провел фантастический матч. Теперь важно продолжать победную серию в АПЛ, хочется взять три очка на своем поле,

– отметил Энцо Мареска.

Справка. В сезоне-2024/2025 Михаил Мудрик сыграл за "пенсионеров" 5 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Отметим, что следующий матч АПЛ Челси сыграет с Брайтоном. Он состоится 28 сентября в 17:00.