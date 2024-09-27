Футбольный матч местных колумбийских команд пришлось приостановить из-за массового насилия, которое вспыхнуло на трибунах стадиона. В результате драки между фанатами пострадали около 20 человек, об этом сообщает Daily Mail.
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Массовая драка болельщиков в Колумбии
Во втором тайме матча колумбийского чемпионата Прима А состоялась массовая драка между фанатами Атлетико Насьональ и Атлетико Хуниор. Причиной этого инцидента стал гол игрока хозяев, который удвоил счет – 2:0.
После этого болельщики гостей ворвались на домашний сектор Атлетико Насьональ и начали драку. Главный рефери матча Нольберто Арарат решил остановить игру на 55-й минуте и не возобновлять ее.
Сообщают, что в результате драки в больницу возле стадиона "Атанасио Жирардо" попали около 20 болельщиков. Кроме этого, немалому количеству пострадавших была оказана помощь от Красного Креста на нижнем ярусе арены.
Видео ужасной драки во время матча в чемпионате Колумбии:
Медельина Мануэль Вилья, министр безопасности Колумбии, высказался с критикой относительно действий болельщиков Атлетико Хуниор. Чиновник заявил, что будут приняты санкции и все необходимые меры в отношении этого инцидента.
Футбол должен быть праздником мира. Культура футбола – это обязательство. Но если этого кто-то не понимает ему не место на этом праздновании,
– подчеркнул Вилья.
В итоге полиция помогла унять страсти, которые возникли между фанатами обеих команд. Матч был завершен досрочно, а новая дата проведения игры неизвестна.