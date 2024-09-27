Нещодавно відбувся один з матчів Кубка англійської ліги. У ньому Челсі розгромило Барроу з рахунком 5:0.

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Мареска відзначив Мудрика

Наставник Челсі зазначив, що матч у Кубку ліги додав йому проблем з вибором складу і всі грали добре. Додав, що це дуже важливо, так і треба продовжувати. Гравці конкурують, це потрібно підтримувати.

Міша зіграв добре, Бадіашіль зіграв добре, Нету зіграв добре. Казадеї також провів фантастичний матч. Тепер важливо продовжувати переможну серію в АПЛ, хочеться взяти три очки на своєму полі,

– зазначив Енцо Мареска.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Михайло Мудрик зіграв за "пенсіонерів" 5 матчів, у яких відзначився двома результативними передачами.

Відзначимо, що наступний матч АПЛ Челсі зіграє з Брайтоном. Він відбудеться 28 вересня о 17:00.