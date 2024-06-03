Экс-помощник Гвардиолы официально стал новым главным тренером клуба Мудрика
Источник:ФК Челси
В понедельник, 3 июня, лондонский Челси официально объявил о смене в тренерском кресле. Команду Михаила Мудрика возглавил 44-летний итальянский коуч Энцо Мареска.
Английский клуб заключил 5-летний контракт с новым главным тренером. Также у сотрудничества есть опция возможного продления соглашения еще на один год.
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Преемник Маурисио Почеттино
К своим обязанностям Энцо Мареска приступит уже 1 июля.
Мы рады приветствовать Энцо в Челси. Он зарекомендовал себя как великолепный тренер, который способен достигать впечатляющих результатов с захватывающим и узнаваемым стилем. Энцо произвел на нас глубокое впечатление во время наших переговоров, предшествовавших его назначению. Его амбиции и трудовая этика совпадают с амбициями клуба. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с ним,
– рассказали в лондонском клубе.
Напомним, что итальянский тренер сменил на управляющей должности Маурисио Почеттино, который возглавлял Челси с 1 июля 2023-го года (51 проведенный матч).
Интересно, как с этим назначением изменится игровая практика и судьба Михаил Мудрика в составе "синих".
В сезоне, что прошел, 2023/2024 Челси заняло 6-е место в таблице АПЛ, набрав 63 балла. "Аристократы" отобрались в Лигу конференций-2024/2025.
Что известно о новом тренере Челси Энцо Мареску
- Начинал свою тренерскую деятельность в скромном Асколе, где был ассистентом главного коуча.
- Далее в его деятельности была испанская Севилья, где он получил идентичную роль.
- Летом 2018-го переехал работать в английский Вест Хэм (помощник главного тренера).
- Спустя два года стал главным наставником Манчестер Сити U-23 (28 матчей во главе команды).
- А уже в конце мая 2021-го возглавил итальянскую Парму. Во главе этого клуба Мареска провел мизерные 14 поединков и вернулся в Англию.
- 5 июля 2022-го вошел в тренерский штаб Пепа Гвардиолы в МанСити.
- А уже в июле 2023-го возглавил Лестер (53 игры). Привел команду к чемпионству в Чемпионшипе (2023/2024).