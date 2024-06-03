Англійський клуб уклав 5-річний контракт із новим головним тренером. Також у співпраці є опція можливого продовження угоди ще на один рік.
До теми Колишній помічник Гвардіоли тренуватиме Мудрика: Челсі погодив кандидатуру тренера
Наступник Маурісіо Почеттіно
До своїх обов'язків Енцо Мареска приступить вже 1 липня.
Ми раді вітати Енцо у Челсі. Він зарекомендував себе як чудовий тренер, який здатний досягати вражаючих результатів із захоплюючим і впізнаваним стилем. Енцо справив на нас глибоке враження під час наших перемовин, що передували його призначенню. Його амбіції та трудова етика збігаються з амбіціями клубу. Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з ним,
– розповіли у лондонському клубі.
Нагадаємо, що італійський тренер змінив на керуючій посаді Маурісіо Почеттіно, який очолював Челсі із 1 липня 2023-го року (51 проведений матч).
Цікаво, як із цим призначенням зміниться ігрова практика та доля Михайло Мудрика у складі "синіх".
У сезоні, що минув, 2023/2024 Челсі посіло 6-те місце у таблиці АПЛ, набравши 63 бали. "Аристократи" відібрались у Лігу конференцій-2024/2025.
Що відомо про нового тренера Челсі Енцо Мареску
- Розпочинав свою тренерську діяльність у скромному Асколі, де був асистентом головного коуча.
- Далі у його діяльності була іспанська Севілья, де він отримав ідентичну роль.
- Влітку 2018-го переїхав працювати в англійський Вест Хем (помічник головного тренера).
- Через два роки став головним наставником Манчестер Сіті U-23 (28 матчів на чолі команди).
- А вже наприкінці травня 2021-го очолив італійську Парму. На чолі цього клубу Мареска провів мізерні 14 поєдинків та повернувся в Англію.
- 5 липня 2022-го увійшов у тренерський штаб Пепа Гвардіоли в МанСіті.
- А вже у липні 2023-го очолив Лестер (53 гри). Привів команду до чемпіонства у Чемпіоншипі (2023/2024).