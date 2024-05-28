Руководство лондонского Челси согласовало назначение итальянца Энцо Марески на должность главного тренера. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

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Неожиданный выбор Челси

По информации источника, Мареска подписал контракт сроком на пять лет, который будет действовать до июня 2029 года. В соглашении присутствует опция продления до июня 2030 года.

Боссы "пенсионеров" намерены выплатить компенсацию Лестеру, где работал Мареска.

Что известно о новом тренере Челси

Винченцо Мареска имел довольно приличную игровую карьеру. Он играл за итальянские клубы: Ювентус, Болонья, Пьяченца, Фиорентина, Сампдория, Палермо, Верона, испанские Севилью и Малагу, а также в греческом Олимпиакосе.

Интересно, что профессиональную карьеру футболиста Мареска начинал в английском Вест Бромвиче.

Итальянец работал ассистентом в Вест Хэме, Парме, Севилье, Асколе. В 2020 – 2023 годах помогал главному тренеру Манчестер Сити Пепу Гвардиоле.

Сезон 2023/24 провел во главе Лестера, с которым выиграл Чемпионшип.

Напомним, что сразу по завершению чемпионата АПЛ Челси решил уволить Маурисио Почеттино. Аргентинский наставник проработал с командой Мудрика лишь один сезон.