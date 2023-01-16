Праздновали день рождения дочери: эмоциональное видео из уцелевшей кухни в Днепре до удара

Российские захватчики 14 января нанесли ракетный удар по Днепру. В сети показали квартиру погибшего тренера по боксу Михаила Кореновского до и по прилету ракеты.

Российская ракета унесла жизни 35 жильцов дома, среди них двое детей. 39 человек спасены, 75 ранены. Из раненых 14 детей, пишет 24 Канал.

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В сети показали квартиру погибшего в Днепре тренера

Одним из погибших в Днепре в результате ракетного удара россиян по жилому дому стал тренер по боксу Михаил Кореновский. Он был главным тренером сборной Днепропетровской области и заслуженным тренером Украины по боксу.

После ракетного удара по многоэтажке некоторые квартиры частично уцелели. В сети активно распространяется фотография квартиры семьи, где уцелела кухня.

На фото можно заметить разрушенную наружную стену помещения кухни, на столе которой остался невредимый сосуд с фруктами.



Как выглядит квартира сейчас / Фото из соцсетей

Впоследствии в сети распространили видео с этой же кухни, которое было снято до обстрела. Там проживал Михаил Кореновский вместе со своей семьей.

На кадрах семья праздновала день рождения дочери. Дочь тренера радостно задувала свечи, родители целовали и обнимали своих детей. Точная дата съемки неизвестна.

У Михаила Кореновского остались жена и двое детей. В момент взрыва они были на улице, ждали своего отца.

Как семья праздновала день рождения дочери: смотрите видео

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