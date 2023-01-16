Российская ракета унесла жизни 35 жильцов дома, среди них двое детей. 39 человек спасены, 75 ранены. Из раненых 14 детей, пишет 24 Канал.
К теме В результате ракетного удара России по Днепру погиб тренер по боксу Кореновский
В сети показали квартиру погибшего в Днепре тренера
Одним из погибших в Днепре в результате ракетного удара россиян по жилому дому стал тренер по боксу Михаил Кореновский. Он был главным тренером сборной Днепропетровской области и заслуженным тренером Украины по боксу.
После ракетного удара по многоэтажке некоторые квартиры частично уцелели. В сети активно распространяется фотография квартиры семьи, где уцелела кухня.
На фото можно заметить разрушенную наружную стену помещения кухни, на столе которой остался невредимый сосуд с фруктами.
Как выглядит квартира сейчас / Фото из соцсетей
Впоследствии в сети распространили видео с этой же кухни, которое было снято до обстрела. Там проживал Михаил Кореновский вместе со своей семьей.
На кадрах семья праздновала день рождения дочери. Дочь тренера радостно задувала свечи, родители целовали и обнимали своих детей. Точная дата съемки неизвестна.
У Михаила Кореновского остались жена и двое детей. В момент взрыва они были на улице, ждали своего отца.
Как семья праздновала день рождения дочери: смотрите видео
Что известно о ракетном ударе России по Днепру
- Российские оккупанты 14 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. Захватчики попали в многоэтажку в Днепре.
- Около 40 часов длится спасательно-поисковая операция в Днепре. Ночью спасатели извлекли из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще несколько погибших.
- По состоянию на утро 16 января известно:
- спасены 39 человек – из них 6 детей,
- погибли 35 человек – из них 2 ребенка,
- травмировано 75 человек – из них 14 детей,
- безвестно пропавшие – 46 человек, из которых нахождение 11 человек установлено, судьба 35 человек выясняется.
- Поиск людей под завалами продолжается.