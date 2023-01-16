Російська ракета забрала життя 35 мешканців будинку, серед них двоє дітей. 39 людей врятовані, 75 – поранені. З-поміж поранених 14 дітей, пише 24 Канал.

До теми Внаслідок ракетного удару Росії по Дніпру загинув тренер з боксу Кореновський

У мережі показали квартиру загиблого у Дніпрі тренера

Одним зі загиблих в Дніпрі внаслідок ракетного удару росіян по житловому будинку став тренер з боксу Михайло Кореновський. Він був головним тренером збірної Дніпропетровської області та заслуженим тренером України з боксу.

Після ракетного удару по багатоповерхівці деякі квартири частково вціліли. У мережі активно поширюється світлина квартири сім'ї, де вціліла кухня.

На фото можна помітити зруйновану зовнішню стіну приміщення кухні, на столі якої залишилась неушкодженою посудина з фруктами.



Як виглядає квартира зараз / Фото з соцмереж

Згодом у мережі поширили відео з цієї самої кухні, яке було зняте до обстрілу. Там проживав Михайло Кореновський разом зі своєю родиною.

На кадрах сім'я святкувала день народження доньки. Донька тренера радісно задувала свічки, батьки цілували та обіймали своїх дітей. Точна дата зйомки невідома.

У Михайла Кореновського залишилися дружина та двоє діток. У момент вибуху вони були на вулиці, чекали на свого батька.

Як родина святкувала день народження доньки: дивіться відео

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