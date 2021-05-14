Динамо выиграло все трофеи на национальном уровне
Как известно, в финальном матче в Тернополе Динамо победило Зарю благодаря голу Виктора Цыганкова в дополнительное время.
Как это было Динамо – победитель Кубка Украины 2021 года: видео
Динамо выиграло 13 Кубок Украины в своей истории. По этому показателю "бело-синие" сравнялись со своим главным конкурентом – Шахтером.
К победе киевлян привел Мирча Луческу. Он стал первым тренером, который выиграл Кубок Украины во главе Динамо и Шахтера.
Также Луческу первый тренер, который оформил так называемый "золотой дубль" с Динамо и Шахтером.
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В сезоне 2020/2021 Динамо выиграло все трофеи на национальном уровне. В начале сезона Динамо одержало Суперкубок Украины, одолев Шахтер.
Весной 2021 года Динамо оформило досрочное чемпионство в чемпионате Украины.
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