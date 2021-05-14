Емоції після перемоги

Динамо лише у додаткові 15-хвилинні тайми змогли здолати непоступливу Зорю у фіналі Кубка України. Єдиний та переможний гол за динамівців забив Віктор Циганков.

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Після матчу емоції вирували не лише на футбольному полі, а й поза його межами. У роздягальні футболісти створили яскравий перфоменс. Жерсон Родрігес виступив у ролі барабанщика, а уся команда кричала: "О, Динамо, Динамо". Багато тріумфаторів зберегли цей момент на своїх смартфонах.

Головний наставник Динамо Мірча Луческу зустрів такі співи від своїх підопічних лише з посмішкою на обличчі. Кияни підійняли над своїми головами 13-й Кубок України. Після успіху вони зрівнялись за цим досягненням із донецьким Шахтарем.

Для столичного клубу цей трофей став третім під керівництвом румунського тренера. Перед цим Динамо здобуло перемогу у Суперкубку та чемпіонаті.

Тепер динамівці йдуть на заслужений відпочинок. Понад місяць футболісти Динамо будуть відпочивати від футболу. Команда збереться на базі лише у кінці червня та полетить на тренувальні збори у Швейцарію.

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