Свою промову Костюк розпочала з подяки вболівальникам, які прийшли на трибуни, а також вболівали за неї перед телевізорами. Тенісистка згадала про свою родину, яка залишилася вдома, тут вона вже не могла стримати сліз, пише 24 Канал.

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"Я не хочу вас засмучувати, вибачте. Перш за все, я хочу подякувати моїй родині вдома. Останні кілька ночей були важкими для України й дуже… вибачте.

Моя сім’я зараз перебуває в Україні, і я не знаю, що буде завтра. Але немає нікого, хто пожертвував більшим заради моєї кар’єри, ніж вони. Я хочу присвятити цей маленький трофей їм. Я хочу, щоб вони якомога частіше бачили, як я перемагаю. Цей трофей для них", – сказала вона.

Також Марта привітала свою суперницю з перемогою: "Ти пройшла довгий шлях, щоб потрапити сюди".

"Дякую моїй команді, яка зі мною. Вибачте, що не отримала сьогодні дошку для серфінгу, я виграю її наступного року. Ми пройшли довгий шлях", – додала українка.

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Як виступила Костюк на турнірі у Сан-Дієго