Збірна України з біатлону 10 лютого ледь не з медалі розпочала свій шлях на чемпіонат світу у Поклюці. Підгрушній не вистачило пів секунди, щоб привезти для своєї команди "бронзу".

Змішаною естафетою стартував чемпіонат світу 2021 року. У першій же гонці українська збірна з біатлону могла відкрити відлік нагородам. Починали гонку чоловіки. На перших двох етапах за Україну виступали Артем Прима та Дмитро Підручний. Цікаво, що участь капітана з Тернополя до останнього була під питанням, але лідер команди проявив свій характер та вийшов на старт.

Більше про гонку: Збірна України прикро втратила медаль чемпіонату світу у змішаній естафеті, перемогла Норвегія

Емоції українських біатлоністів

Після чоловічого етапу Україна була у топ-3 лідерів. Далі на прихильників біатлону чекав жіночий етап, тому у хлопців була можливість підтримати дівчат на трасі, що вони і зробили. Юлія Джима прекрасно провела свій етап та була наче ракета на дистанції. Не дивно, киянка проводила підготовку до сезону саме у Поклюці, де і відбувається головний старт сезону.

Капітану жіночої команди Олені Підгрушній вкотре довелось завершувати гонку. Українські фанати вже звикли до нашого стабільного фінішера на останньому етапі. Досвідчена українка впевнено розібралась з першим вогневим рубежем, а от на другому ноги українки почали підводити. Олена на межі штрафного кола завершила стрільбу на стійці на нуль.

Українська біатлоністка 4-ю виїхала на останнє коло, попереду у трьох секундах була шведка Ханна Еберг. Підгрушній вдалось наздогнати суперницю, тому вони у двох вели боротьбу за "бронзу". На одному з ділянок траси українку підтримували Прима та Підручний, які завершили для себе гонку. Вони голосно кричали та підбадьорювали партнерку по збірній.

Олена вийшла на останні метри на рівні з представницею Швеції, але пів секунди відділи Україну від бронзової нагороди чемпіонату світу. Розпач легко читався на обличчях Прими та Підручного. Хлопці розчаровано попрямували до фінішу.