Чемпиона мира отстранили от участия в матчах сборной из-за выходки в квалификации на ЧМ-2026

Чемпиона мира и голкипера Астон Виллы Эмилиано Мартинеса отстранили от участия в следующих играх сборной Аргентины. Причиной дисквалификации футболиста стало его поведение.

ФИФА приняла решение отстранить аргентинского вратаря за его жесты во время матчей отбора на чемпионат мира 2026 года. Срок наказания футболиста две следующих игры "бело-голубых", об этом сообщает Daily Mail.

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Мартинеса отстранили за непристойные жесты

Сначала 32-летний голкипер "альбиселесте" в игре с Чили в рамках квалификации на чемпионат мира 2026 года воспроизвел свое празднование золотой перчатки с прошлого мундиаля. На этот раз вратарь использовал копию трофея Копа Америка-2024.

После победы над чилийцами со счетом 3:0 Мартинес в порыве эмоций использовал копию кубка, держа ее между ног. Это была первая игра Аргентины после триумфа на Копа Америка.

Эмилиано Мартинес празднует победу над Чили в отборе на ЧМ-2026 / Фото Shutterstock

Празднование Мартинеса после получения "Золотой перчатки" на ЧМ-2026 / Фото Shutterstock

После поражения в следующем матче отбора на мундиаль 2026 года Эмилиано Мартинес ударил вратарскими перчатками по камере. Игра завершилась победой Колумбии со счетом 2:1.

Интересно. В 2021 году после того, как Бруно Фернандеш не реализовал пенальти в ворота Астон Виллы Мартинес в своем стиле отреагировал на этот случай. Голкипер исполнил танец перед трибуной болельщиков Манчестер Юнайтед.

Аргентинская футбольная ассоциация сообщила, что не соглашается с дисквалификацией Мартинеса. Однако отметили, что голкипер несет ответственность за свои поступки.