ФИФА приняла решение отстранить аргентинского вратаря за его жесты во время матчей отбора на чемпионат мира 2026 года. Срок наказания футболиста две следующих игры "бело-голубых", об этом сообщает Daily Mail.
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Мартинеса отстранили за непристойные жесты
Сначала 32-летний голкипер "альбиселесте" в игре с Чили в рамках квалификации на чемпионат мира 2026 года воспроизвел свое празднование золотой перчатки с прошлого мундиаля. На этот раз вратарь использовал копию трофея Копа Америка-2024.
После победы над чилийцами со счетом 3:0 Мартинес в порыве эмоций использовал копию кубка, держа ее между ног. Это была первая игра Аргентины после триумфа на Копа Америка.
Эмилиано Мартинес празднует победу над Чили в отборе на ЧМ-2026 / Фото Shutterstock
Празднование Мартинеса после получения "Золотой перчатки" на ЧМ-2026 / Фото Shutterstock
После поражения в следующем матче отбора на мундиаль 2026 года Эмилиано Мартинес ударил вратарскими перчатками по камере. Игра завершилась победой Колумбии со счетом 2:1.
Интересно. В 2021 году после того, как Бруно Фернандеш не реализовал пенальти в ворота Астон Виллы Мартинес в своем стиле отреагировал на этот случай. Голкипер исполнил танец перед трибуной болельщиков Манчестер Юнайтед.
Аргентинская футбольная ассоциация сообщила, что не соглашается с дисквалификацией Мартинеса. Однако отметили, что голкипер несет ответственность за свои поступки.