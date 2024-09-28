ФІФА прийняла рішення відсторонити аргентинського воротаря за його жести під час матчів відбору на чемпіонат світу 2026 року. Термін покарання футболіста дві наступних гри "біло-блакитних", про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також Голкіпер збірної України стане гравцем лондонського Челсі

Мартінеса відсторонили за непристойні жести

Спочатку 32-річний голкіпер "альбіселесте" у грі із Чилі в межах кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року відтворив своє святкування золотої рукавички з минулого мундіалю. На цей раз воротар використав копію трофея Копа Америка-2024.

Після перемоги над чилійцями з рахунком 3:0 Мартінес у пориві емоцій використав копію кубка, тримаючи її поміж ніг. Це була перша гра Аргентини після тріумфу на Копа Америка.

Еміліано Мартінес святкує перемогу над Чилі у відборі на ЧС-2026 / Фото Shutterstock

Cвяткування Мартінеса після отримання "Золотої рукавички" на ЧС-2026 / Фото Shutterstock

Після поразки у наступному матчі відбору на мундіаль 2026 року Еміліано Мартінес вдарив воротарськими рукавичками по камері. Гра завершилась перемогою Колумбії з рахунком 2:1.

Цікаво. У 2021 році після того, як Бруно Фернандеш не реалізував пенальті у ворота Астон Вілли Мартінес у своєму стилі відреагував на цей випадок. Голкіпер виконав танець перед трибуною вболівальників Манчестер Юнайтед.

Аргентинська футбольна асоціація повідомила, що не погоджується з дискваліфікацією Мартінеса. Однак зазначили, що голкіпер несе відповідальність за свої вчинки.