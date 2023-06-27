Собирают солидную "стаю": Полесье подписало юную звезду УПЛ, который не мог сыграть за сборную Украины

Житомирский коллектив продолжает серьезно подходить к новому сезону в элите. "Волки" готовятся реализовывать свои амбиции.

Эмиль Мустафаев стал игроком житомирского Полесья. "Волки" пытаются максимально усилиться перед дебютом в УПЛ.

Достойно внимания Середняк УПЛ усилится четвертьфиналистом молодежного Евро-2023 в составе Украины

Готовятся к бою

Ведущий полузащитник Александрии Эмиль Мустафаев недавно покинул сословие "горожан". Талантливый футболист долго в свободном плавании засиживаться не смог, поскольку новым клубом азербайджанского футболиста стал житомирский Полесье, только что вышедший в элиту местного футбола. Мустафаев достался "волкам" даром, что никак не может не радовать руководство "зелено-желтых", поскольку в свое распоряжение они получили одно из главных открытий в прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги.

Следует отметить, что житомирский коллектив серьезно настроен добиваться высот в высшем дивизионе Украины и даже попадать в еврокубки с первого сезона. Слова не могут быть ничем не подкреплены, поэтому Полесье активно работает на трансферном рынке. Кроме "звездочки" Мустафаева "волки" согласовали сотрудничество с такими игроками, как Сергей Чоботенко (из Колоса), Никита Кравченко (Динамо), Артем Шабанов (эксигровщик Динамо и венгерского МОЛ Фехервару). Также Полесье надеется подписать маститого голкипера Дениса Бойко, который уже остался без места трудоустройства.

Стоит отметить, что Мустафаев заявил о себе на всю Украину уже во втором круге УПЛ, когда за руль Александрии сел Руслан Ротань. Эмиль сразу начал приносить результат своему коллективу в важных поединках, выбив себе клеймо одного из самых талантливых игроков украинского чемпионата. В частности, Мустафаев провел 19 матчей за Александрию, у которых отличился 2 забитыми голами и 5 результативными передачами.