Наваррете сохранил титул WBO

Ожидалось, что поединок будет ярким и богатый красивыми ударами, ведь оба боксера мощные и любят драться на ближней дистанции. Наваррете и Диас вполне оправдали ожидания.

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Начало боя осталось за мексиканцем. Наваррете был гораздо точнее, но Диас чрезвычайно остро работал в контратаках. В 3 раунде Наваррете навязал плотный бой.

Диас старался избегать попаданий благодаря резким движениям, но пропустил тяжелый удар в конце раунда. Наваррете нашел подбородок Диаса сочным апперкотом и отправил того в нокдаун!

В середине поединка Диас несколько раз мощно пробил по корпусу и казалось, что он перехватывает инициативу. При этом пуэрториканец позволял себе грязные удары, за что был оштрафован рефери.

В 8 раунде Наваррете снова включился и дважды упустил Диаса. Кроме того, мексиканец разбил претенденту лицо.

К чести Диаса следует сказать, что он не стал вывешивать белый флаг и искал лакки-панч в чемпионских раундах. Однако игра ва-банк завершилась для него досрочным поражением.

Серия попаданий Наваррете заставила Диаса снова упасть. Хотя Диас и поднялся, но продолжать бой он не смог – технический нокаут.