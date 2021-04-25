Наваррете зберіг титул WBO

Очікувалося, що поєдинок буде яскравим та багатим на красиві удари, адже обидва боксери потужні та полюбляють битися на ближній дистанції. Наваррете й Діас цілком виправдали очікування.

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Початок бою залишився за мексиканцем. Наваррете був набагато точнішим, але Діас надзвичайно гостро працював у контратаках. У 3 раунді Наваррете нав'язав щільний бій.

Діас намагався уникати попадань завдяки різким рухам, але пропустив важкий удар наприкінці раунду. Наваррете знайшов підборіддя Діаса соковитим аперкотом і відправив того у нокдаун!

У середині поєдинку Діас декілька разів потужно пробив по корпусу й здавалося, що він перехоплює ініціативу. При цьому пуерториканець дозволяв собі брудні удари, за що був оштрафований рефері.

У 8 раунді Наваррете знову включився та двічі упустив Діаса. Окрім того, мексиканець розбив претенденту обличчя.

До честі Діаса слід сказати, що він не став вивішувати білий прапор і шукав лаккі-панч у чемпіонських раундах. Однак гра ва-банк завершилася для нього достроковою поразкою.

Серія влучань Наваррете змусила Діаса знову впасти. Хоча Діас і піднявся, але продовжувати бій він не зміг – технічний нокаут.