Намаюнас отобрала титул UFC

Роуз Намаюнас завоевала чемпионский пояс UFC в рамках женского минимального веса. Намаюнас снова стала чемпионкой UFC.

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Американка уже в первом раунде нокаутировала Вэйли Чжан.

Роуз хорошо двигалась, оставаясь вне зоны досягаемости мощных ударов соперницы. Решающий кик американка начала с обманного финта.

Показала лоу-кик, но пробила той же ногой в голову. Чжан рухнула на канвас, получила еще несколько ударов, после чего рефери остановил бой.