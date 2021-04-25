Намаюнас отобрала титул UFC
Роуз Намаюнас завоевала чемпионский пояс UFC в рамках женского минимального веса. Намаюнас снова стала чемпионкой UFC.
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Американка уже в первом раунде нокаутировала Вэйли Чжан.
Роуз хорошо двигалась, оставаясь вне зоны досягаемости мощных ударов соперницы. Решающий кик американка начала с обманного финта.
Показала лоу-кик, но пробила той же ногой в голову. Чжан рухнула на канвас, получила еще несколько ударов, после чего рефери остановил бой.