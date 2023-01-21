В одном из розыгрышей Риск угодила мячом в ногу россиянке Пановой и из вежливости принесла извинения. Судья отдал очко Дзаламидзе и Пановой, потому что не увидел попадания в ногу и воспринял прощения, как признание ошибки. Это и породило конфликт между теннисисткой и судьями.

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Попытки уладить спор

Американка вместе со своей напарницей Линдой Фругвиртовой попытались объяснить ситуацию арбитру, но тот не соглашался с аргументами теннисисток. Впоследствии судья подзвал супервайзера, которая сказала, что не принимает таких решений и вообще не следила за игрой. Тогда Риск и высказала свое мнение об арбитре.

Так какого черта он там делает? Это просто глупо. Он там спит, что ли? Мяч ей, б***ь, в ногу попал. Чувак... Следи за мячом. Первое правило тенниса, – яростно ответила американка.

В итоге Риск и Фругвиртова выиграли матч со счетом 6:7(4), 6:4, 7:5. Но американка даже по окончании поединка не уняла свою ярость. После матча Риск у себя в социальных сетях написала гневный пост о несправедливости в теннисе.

Соперница должна была сказать, что мяч попал в нее. Судья после матча извинился за ошибку, и я принесла извинения. Нечестная игра и мошенничество в теннисе проходят постоянно – особенно на юниорском уровне. Как вы поняли, я очень хочу помочь будущему теннису. Если вы работаете над технологиями определения аутов или ВАР и вам нужно финансирование, напишите мне, – написала Риск.

Видео инцидента: