В одному з розіграшів Ріск влучила м'ячем у ногу росіянці Пановій і з вічливості вибачилася. Суддя віддав очко Дзаламідзе та Пановій, бо не побачив влучання в ногу і сприйняв вибачення, як визнання помилки. Це і породило конфлікт між тенісисткою та суддями.

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Намагання владнати суперечку

Американка разом зі своєю напарницею Ліндою Фругвіртовою спробували пояснити ситуацію арбітру, але той не погоджувався з аргументами тенісисток. Згодом суддя підкликав супервайзера, яка сказала, що не приймає такі рішення та взагалі не стежила за грою. Тоді Ріск і висловила свою думку про арбітра.

Так якого біса він там робить? Це просто безглуздо. Він там спить, чи що? М'яч їй, б***ь, у ногу влучив. Чувак... Стеж за м'ячем. Перше правило тенісу, – люто відповіла американка.

У підсумку Ріск та Фругвіртова таки виграли матч із рахунком 6:7(4), 6:4, 7:5. Але американка навіть по закінченню поєдинку не вгамувала свою лють. Після матчу Ріск у себе в соціальних мережах написала гнівний пост про несправедливість у тенісі.

Суперниця мала сказати, що м’яч влучив у неї. Суддя після матчу вибачився за помилку, і я вибачилася. Нечесна гра та шахрайство у тенісі відбуваються постійно – особливо на юніорському рівні. Як ви зрозуміли, я дуже хочу допомогти майбутньому тенісу. Якщо ви працюєте над технологіями визначення аутів або ВАР і вам потрібне фінансування, напишіть мені, – написала Ріск.

Відео інциденту: