Даже не посмотрела в сторону Сабаленко: зрители на Ролан Гаррос освистали Свитолину после матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина получила порцию негатива от французской публики. Представительницу Украины в очередной раз освистали за игнорирование рукопожатия с представительницей страны-агрессора.

Элина Свитолина в напряженном четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции уступила белорусской теннисистке Арине Сабаленко. После поединка украинка демонстративно проигнорировала фанатку Лукашенко, пишет 24 Канал.

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Зрители на Ролан Гаррос освистали Свитолину

Элина даже не посмотрела в сторону Сабаленко, которая ждала украинку у сетки для традиционной процедуры рукопожатия. За такие действия зрители освистали украинскую теннисистку.

Однако Свитолина выдержала давление трибун и даже поблагодарила своих болельщиков за поддержку. Добавим, что Элина проводила матч с представительницей союзника РФ на фоне новостей из Украины о подрыве россиянами Каховской ГЭС.

Напомним, что в первом круге Ролан Гаррос аналогичная ситуация произошла с Мартой Костюк. Украинская теннисистка после матча не пожала руку Сабаленко, за что была освистана французской публикой.

Сама Элина тоже сталкивалась с таким поведением зрителей турнира Ролан Гаррос. В 1/16 финала Свитолина победила россиянку Анну Блинкову, а после матча не пожала руку соперницы из страны-агрессора.

Свитолина не пожала руку Сабаленко: смотрите видео