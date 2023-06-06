На своей странице в Фейсбуке президент Федерации стронгмена Украины Сергей Конюшок обратился с вопросом к общественности, и, в частности, к Сергею Стаховскому, почему Элина Свитолина имеет право играть против спортсменов из России и Беларуси, в то время как другим Минспорта запретило это делать. Конюшок подчеркнул, что это может быть потому, что она является послом United24, а потому "всем закон, а своим возможности". Читайте также Браво, министерство: как чиновники одним приказом рассорили украинский спорт

Стаховский за то, чтобы украинские спортсмены соревновались и прославляли Украину на всех международных площадках

Украинский теннисист, сейчас с оружием защищающий Украину на фронте, нашел, что ответить Сергею Конюшку. По мнению Стаховского, решение о запрете всем нашим спортсменам соревноваться против россиян ошибочно и только вредит украинскому спорту.

Я к этим выступлениям отношусь положительно. Топовые спортсмены должны выступать, поднимать флаг Украины, на пресс-конференциях рассказывать о зверствах, которые делает армия страны 404, заставлять прессу задавать неудобные вопросы спортсменам из страны 404 (благодарю Марту Костюк) и благодарить население дружественных государств за их поддержку и просить их не останавливаться. С позиции человека непосредственно принимающего участие в отпоре захватнической агрессии страны из "запоребрика" я считаю, что решение, которое было принято (о запрете выступлений спортсменам в соревнованиях, где выступают 404), является неправильным, действия которые вели к этому решению непрофессиональными.

– отметил Стаховский.

Экс-первая ракетка Украины, а ныне воин ВСУ, предложил президенту Федерации стронгмена Украины задавать подобные вопросы о законности решений юристам и не хайповать на этом. Ведь, по словам Стаховского, поставить крест на карьерах спортсменов гораздо легче, чем осознать, какую пользу они приносят Украине, прославляя наше государство на международной арене и зарабатывая деньги, которые донатят на ВСУ и потребности украинского народа.

Достойно внимания! Все свои призовые средства на триумфальном турнире в Страсбурге Элина Свитолина отправила украинским детям, нуждающимся в помощи.

Поэтому Сергей Стаховский поблагодарил всех теннисистов и других спортсменов за то, что они делают и подчеркнул, что для него, как и побратимов вокруг, каждая спортивная победа на международной арене – это гордость и радость за то, что все, что они делают не зря !

Отметим, что Элина Свитолина 4 раза за последние 2 недели переиграла спортсменок из России, а 6 июня попытается победить и вторую ракетку мира – белорусску Арину Соболенко.