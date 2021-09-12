Элина Свитолина празднует 27-летие: что нужно знать о самой титулованной теннисистке Украины

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в субботу, 12 сентября, отмечает свой 27-й день рождения, встречая его в качестве пятой ракетки мира. Что надо знать самой титулованной украинской теннисистке – в материале Спорт24.

Украинка уверенно шагает по ступеням карьерной лестницы, завоевывая все новые награды и титулы.

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Что стоит знать об успехах Элины Свитолиной

Она родилась в спортивной семье и задатки стать успешной спортсменкой в ​​ней родители видели еще с детства. В 2007 семья Свитолиной переезжает из Одессы в Харьков, где 13-летняя Элина стала воспитанницей авторитетного специалиста в украинском теннисе Андрея Луценко. Позже ей повезло учиться в академии известной бельгийской теннисистки, олимпийской чемпионки Жюстин Энен.

Жустин Энен та Элина Свитолина

В 16 – Свитолина стала второй украинкой (первой была Екатерина Бондаренко), которая победила на юниорском Ролан Гарросе. Свой первый взрослый турнир Элина выиграла уже в 19. Тогда, в 2013-м, она завоевала свой первый титул во взрослом туре WTA, став обладательницей Кубка Баку, а уже через год сумела его защитить.

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2014-2017 годы стали пока самыми плодотворными годами в карьере украинской теннисистки. За это время она более 10 раз побеждала в матчах против соперников из ТОП-10 мирового рейтинга.

На Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро Свитолиной удалось преодолеть тогдашнюю первую ракетку мира Серену Уильямс.

Элина Свитолина одолела Серену Уильямс на Олимпиаде в Рио

А после Олимпиады украинке удавалось трижды обыгрывать новую лучшую теннисистку мира немку Анжелик Кербер.

В 2017-м году Элина не останавливалась на достигнутом. С начала года ей удалось победить сразу на 5 турнирах в Тайпее, Дубаи, Стамбуле, Риме и в Торонто.

Январь 2017-го года она начала с нового достижения для женского тенниса Украины – впервые в истории украинка поднялась на высокую 13-ю строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации. Однако, как оказалось впоследствии, для Свитолиной это был далеко не предел.

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Уже в мае она стала шестой лучшей в мире, а в августе повторила достижение лучшего украинца Андрея Медведева и ворвалась в ТОП-5 сильнейших теннисисток мира, заняв четвертое место. А накануне своего дня рождения, 11 сентября 2017 года, Свитолина установила абсолютный рекорд в истории украинского тенниса – она ​​заняла третье место в одиночном разряде в международном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Такой высокой позиции украинцы не занимали ни в женском, ни в мужском теннисе.

В начале сентября 2017 года украинке удалось побить еще один рекорд титулованного Андрея Медведева, но уже в другой категории – по сумме премиальных.

Элина Свитолина – самая высокооплачиваемая теннисистка в истории Украины

По подсчетам специалистов, по состоянию на 2017 год сумма всех ее призовых с начала карьеры составляла примерно 7 миллионов долларов США. В то время, как Андрей Медведев за свою карьеру в целом заработал 6 721 598 американских долларов. Он, к слову, повесил ракетку на гвоздь еще в далеком 2001-м.

Одной из самых громких побед Свитолиной в прошлом году стал триумф 13 августа над титулованной теннисисткой из Дании Каролин Возняцки. Тогда украинка завоевала Кубок турнира Premier 5 в канадском Торонто.

Смотрите победную партию Элины Свитолиной над Каролин Возняцки:

Кубок из Торонто стал пятым трофеем в сезоне и украинка в свои 23 отнюдь не планировала останавливаться.

Сезон 2018 года Свитолина начала, выиграв турнир Brisbane International в Австралии.

В четвертьфинале и полуфинале этого соревнования украинка обыграла двух соперниц из первой десятки мирового рейтинга.

После Australian Open 2018 Свитолина снова прочно закрепилась на третьей строчке WTA – рейтинге сильнейших теннисисток планеты. Что интересно, в 1/16 этого турнира было украинское дерби, где Элина Свитолина победила 15-летнюю украинскую сенсацию Марту Костюк.



Две украинки Элина Свитолина и Марта Костюк сошлись в 1/16 Australian Open 2018 // Getty images

В феврале второй раз подряд она победила на Dubai Tennis Championships, в финале которого легко одолела россиянку Дарию Касаткину.

В мае 2018 года Элина Свитолина второй раз подряд выиграла Italian Open, в решающем поединке поиздевавшись над первой ракеткой мира Симоной Халеп.

28 октября 2018 года Элина Свитолина стала победительницей Итогового турнира WTA в Сингапуре. Она стала второй чемпионкой (после Серены Уильямс) в истории этого турнира, которая не проиграла ни одного матча.



Элина Свитолина одержала победу на Итоговом турнире WTA 2018

В 2019 году Элина хорошо подготовилась к Уимблдону. Там Свитолина дошла до полуфинала, впервые в карьере так далеко зайдя в турнирах Grand Slam. На US Open она повторила этот успех. При этом ее достижение стало уникальным для Украины. Она стала первой нашей спортсменкой, которая сыграла в четвертьфиналах всех Grand Slam.

Историческая медаль Олимпиады

Из-за всемирной пандемии COVID-19, спортсменка не смогла показать выдающиеся результаты в 2020 году.

В 2021 году Элина Свитолина выиграла у представительницы Казахстана Елены Рибакиной игру за "бронзу" Олимпиады-2020 в Токио.

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В первом сете украинка уступила Рыбакиной (6:1). Второй сет был за Свитолиной (7:6). В третьем решающем сете победу одержала украинка (6:4). Игра длилась более 2-х часов.

Бронза Свитолиной – это первая медаль для Украины в теннисе на Олимпийских играх и 5 награда для украинских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио.

Личная жизнь Элины

О романе Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса стало известно в январе 2019 года во время Australian Open. Во время матча второго круга француз поддерживал украинку в ее боксе вместе с тренером. После этого пара официально объявила об отношениях.

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Украинка и француз были знакомы задолго до того, как между ними завязались отношения. Они часто пересекались, выступая на одних и тех же турнирах в Туре. Их роман начался после победы Элины на Итоговом турнире WTA в 2018 году. Тогда наша соотечественница вместе с друзьями отправилась в Париж, чтобы отпраздновать свой неожиданный успех.

Свитолина опубликовала фотографию из французской столицы, а Монфис на нее отреагировал и предложил встретиться. После этого между ними пробежала искра и завязались серьезные отношения.

Отметим, что пара неоднократно расставалась и снова сходилась, а в апреле 2021 года стало известно об их помолвке.

В 2021 году пара поженилась. Украинка 16 июля официально вышла замуж за Монфиса. Сразу после празднования Элина в соцсетях изменила свой ник.

Хотя еще до свадьбы украинка заявляла, что не собирается менять фамилию в теннисном туре: "Я не знаю, почему ресурсы поменяли мою фамилию. Видимо, они увидели, что в моих соцсетях я ее изменила. Но я всегда буду играть под Свитолиной, только после карьеры изменю фамилию для личной жизни".

Кто такая Элина Свитолина: смотрите видео