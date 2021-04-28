Анастасия Севастова – Марта Костюк 2:0 (6:1, 7:5)

К слову Украинка Козлова выиграла в финале квалификации турнира WTA в Мадриде

18-летняя украинская теннисистка провалила первый сет, в котором смогла выиграть всего один гейм на своей подаче. 31-летняя Севастова оформила аж три брейка и взяла партию за 30 минут.

Между сетами Костюк понадобилась медицинская помощь. 77 ракетка мира из Украины смогла продолжить поединок и даже навязала борьбу более опытной латвийке.

Во втором сете Костюк уступала 4:0, но сумела вернуться в игру! Украинка ответила двумя брейками и сократила счет до 5:4. В 10 гейме на подаче Костюк латвийка добралась до матч-болла, но Марта отыгралась – 5:5!

Севастовой, которая, видимо, подумала, что уже выиграла матч, пришлось снова настроиться на борьбу. В следующем гейме латвийка защитила свою подачу, после чего сделала брейк – 7:5!