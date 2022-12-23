Свитолина намекнула о своем возвращении на корт после рождения дочери

Похоже, что титулованная теннисистка Элина Свитолина возвращается в любимое дело всей ее жизни – игры в теннис. Украинка выложила фотографию с мужем Гаэлем Монфисом.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 похвастался фотографией с мужем после удачной тренировки на корте. Похоже, Элина Свитолина возвращается в большой спорт после рождения дочери, которую назвали Скай.

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Большое возвращение

Женская ассоциация тенниса WTA отреагировала на фотографию украинки, поставив под фото смайлик "огонек". Фанаты Элины поддержали теннисистку и забросали украинку теплыми комментариями. Болельщики уже соскучились по игре Светолиной.

Семья Монфис вернулась к делам,

– подписала фото Свитолина.



Гаэль Монфис и Элина Свитолина вернулись к тренировкам / Фото из инстаграмма теннисистки

Напомним, что теннисные супруги обручились 16 июля 2021-го года. Празднование было в швейцарском Ньоне. Уже 15 мая 2022 года стало известно, что пара ждет пополнения, а 15 октября Свитолина и Монфис стали родителями.