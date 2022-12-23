Бронзова призерка Олімпіади-2020 похизувалась світлиною з чоловіком після вдалого тренування на корті. Схоже, що Еліна Світоліна повертається у великий спорт після народження донечки, яку назвали Скай.

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Велике повернення

Жіноча асоціація тенісу WTA відреагувала на світлину українки, поставивши під фото смайлик "вогник". Фанати Еліни підтримали тенісистку і закидали українку теплими коментарями. Уболівальники вже скучили за грою Світоліної.

Сім'я Монфіс повернулась до справ,

– підписала фото Світоліна.



Гаель Монфіс та Еліна Світоліна повернулись до тренувань / Фото з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що тенісне подружжя побралося 16 липня 2021-го року. Святкування було у швейцарському Ньйоні. Вже 15 травня 2022 року стало відомо, що пара чекає на поповнення, а 15 жовтня Світоліна та Монфіс стали батьками.