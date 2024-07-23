"Нужен новый взгляд": Свитолина о смене тренера Рамона Слейтера

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина решила сменить тренера. Спортсменка уже прекратила сотрудничество с нидерландским специалистом Рамоном Слейтером.

В марте прошлого года Элина Свитолина после беременности начала сотрудничать с тренером Рамоном Слейтером. Он помог теннисистке вернуться на прежний уровень.

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Почему Свитолина сменила Слейтера

Украинская теннисистка прокомментировала решение прекратить работу с нидерландским тренером Рамоном Слейтером. Элина сказала, что Рамон очень хороший специалист, но бывают такие моменты, что нужны изменения.

Свитолина заметила, что у них просто разные видения. Сейчас для теннисистки важно найти человека, который даст ей что-то новое, нужен новый взгляд, чтобы стать лучше. Элина сказала, что для нее это было не простое решение, но надо двигаться дальше.

Я ищу человека, который будет меня вдохновлять. Такое иногда бывает в теннисе, потому что ты каждый день тренируешься, каждую неделю ты играешь турниры и бывает рутина тебя немного засасывает. Ты не понимаешь вообще, что происходит с тобой, какое твое состояние. А бывают очень сложные состояния, которые трудно проходить с людьми, которые рядом с тобой,

– заявила Свитолина.

Сейчас Элине помогает второй тренер Ольга Савчук, но все равно теннисистка ищет нового тренера. Свитолина полностью сфокусирована на тренировках и на своем физическом состоянии.

Напомним, что ранее теннисистка сообщала о проблемах со спиной. Элина заявила, что все в порядке и она занята подготовкой к Олимпийский играм-2024 в Париже.