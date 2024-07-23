В березні минулого року Еліна Світоліна після вагітності почала співпрацювати з тренером Рамоном Слейтером. Він допоміг тенісистці повернутись на колишній рівень.

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Чому Світоліна змінила Слейтера

Українська тенісистка прокоментувала рішення припинити роботу з нідерландським тренером Рамоном Слейтером. Еліна сказала, що Рамон дуже гарний спеціаліст, але бувають такі моменти, що потрібні зміни.

Світоліна зауважила, що у них просто різні бачення. Зараз для тенісистки важливо знайти людину, яка дасть їй щось нове, потрібен новий погляд, щоб стати краще. Еліна сказала, що для неї це було не просте рішення, але треба рухатись далі.

Я шукаю людину, яка буде мене надихати. Таке іноді буває в тенісі, тому що ти щодня тренуєшся, щотижня ти граєш турніри і буває рутина тебе трохи засмоктує. Ти не розумієш взагалі, що відбувається з тобою, який твій стан. А бувають дуже складні стани, які важко проходити з людьми, які поруч із тобою,

– заявила Світоліна.

Зараз Еліні допомагає другий тренер Ольга Савчук, але все рівно тенісистка шукає нового тренеру. Світоліна повністю сфокусована на тренуваннях та на своєму фізичному стані.

Нагадаємо, що раніше тенісистка повідомляла про проблеми зі спиною. Еліна заявила, що все в порядку і вона зайнята підготовкою до Олімпійський ігор-2024 в Парижі.