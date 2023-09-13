После декрета: Свитолина вошла в топ-5 престижного рейтинга на турнирах Grand Slam в 2023 году

Украинская теннисистка ознаменовалась большим количеством подач на вылет. По этому показателю на престижных соревнованиях ее опережают только представительницы топ-7 рейтинга WTA.

В этом году Элина Свитолина вернулась в большой теннис. Одесситка с марта 2022-го была в декрете из-за рождения дочери Скай от звездного теннисиста Гаэля Монфиса.

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За менее чем полгода украинка достигла крутого прогресса, поднявшись со второй тысячи рейтинга WTA аж на 25 место. Элина выиграла 22 матча из 34-х в 2023 году.

Также Свитолина попала в престижный рейтинг. Украинка заняла четвертое место в рейтинге теннисисток, которые совершили больше эйсов на турнирах Grand Slam в этом году. На ее счету 66 подач на вылет, в среднем – 4,7 за матч.

Топ-5 рейтинга теннисисток по количеству эйсов на Grand Slam:

Арина Сабаленка – 144 Елена Рыбакина (Казахстан) – 106 Онс Жабер (Тунис) – 72 Элина Свитолина (Украина) – 66 Коко Гауфф (США) – 60

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При этом Элина пропустила Australian Open, потому приняла участие только в трех соревнованиях Grand Slam. Лидером является действующий первый номер Арина Сабаленка. На счету "нейтральной" белоруски 144 эйса.

Отметим, что в этом году Свитолина дошла до четвертьфинала на Ролан Гаррос и полуфинала Уимблдона. На US Open Элина проиграла в третьем круге. Также украинка завоевала и трофей на турнире WTA250 в Страсбурге.