Свитолина посетила несокрушимый Харьков, встретившись с юными теннисистами: мощные фото

Элина Свитолина продолжает ездить нечужими для нее по украинским городам. Первая ракетка Украины посетила несокрушимый Харьков и даже встретилась с юными местными теннисистами.

Титулованная украинская теннисистка приехала в Украину, чтобы увидеть семью и снова своими глазами все последствия российской агрессии. Элина посетила Ирпень и взяла курс в нечужой для нее Харьков, которому сильно доставалось и достается от врага. Фотографии местного переполненного вокзала навсегда будут в память всех украинцев.

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Продолжает рассказывать миру о войне в Украине

Свитолина выложила несколько фотографий в своем профиле в инстаграмме и призналась, что скучала по этому украинскому городу.



Свитолина в Харькове / Скриншот со сторис инстаграмма Элины

Также Элина не забыла свой любимый вид спорта и юных местных теннисистов, которым устроила приятную встречу в одном из спортивных комплексов.

Свитолина вместе с детьми сделала фото с развернутым украинским флагом и мощным лозунгом "Теннис, несмотря на войну".



Свитолина встретилась с теннисистами / Скриншот со сторис инстаграмма Элины

Элина как никто другой занимается поддержкой будущей надежды Украины на теннисном корте.

На прощание Свитолина выложила фото из автомобиля, перед лобовым стеклом которого была миниатюрная фигура повешенного сами знаете кого.

Спасибо за гостеприимство. Работаем дальше,

– подписала фото Элина.



Свитолина посетила Харьков / Скриншот со сторис инстаграмма Элины

Отметим, что первая ракетка Украины продолжает восстанавливаться и даже рассказала, когда ее снова ждать на корте. Раньше на ноге украинка носила ортез.

Его Свитолина уже одевала и носила после неожиданного снятия с престижного турнира в Цинциннате, где должна была встретиться с Каролин Возняцки.

Несмотря на перерыв в соревнованиях, Элина сохраняет за собой 25-е место в рейтинге WTA (1809 очков).