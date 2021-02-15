Це велике розчарування, – Світоліна про прикре фіаско на Australian Open-2021
Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти до чвертьфіналу Australian Open-2021. В 1/8 фіналу титулована українка програла Джессіці Пегулі.
Джерело:btu.org.ua
Після поєдинку на пресконференції 26-річна Світоліна прокоментувала поразку.
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Українка заявила про фізичні проблеми та розповіла, що не могла сконцентруватися на грі.
У цілому я просто не могла сфокусуватися, не могла впоратися з якимись розіграшами, робила дуже багато помилок, мені не вистачало концентрації,
– сказала українка.
Пару днів у мене були труднощі
Світоліна програла Пегулі перший сет і поступалася в другому, однак змогла вирівняти рахунок
"Я вже багато років граю, провела різні матчі, тому я знаю, що завжди є шанс повернутися. Я намагалася боротися. У другій партії я відігралася з раннього брейка, я завжди готова поборотися. Іноді просто не складається. Це дуже засмучує, тому що до цього я відчувала себе дуже добре. І коли стається такий день – це велике розчарування", – розповіла Еліна.
Українка заявила, що не могла адаптуватися під гру Пегули.
"Вона досить плоско пробиває, найчастіше м'ячі після її ударів просто ковзають повз тебе, як це було сьогодні. Я не могла адаптувати свою гру під такі удари", – зазначила тенісистка.
Також Світоліна розповіла, що мала деякі труднощі, які впродовж декількох днів прагнула побороти.
Пару днів у мене були труднощі, я намагалася їх перебороти. Навіть якщо ти граєш добре, все одно якісь речі можуть бути присутніми. Я намагалася залишити їх осторонь. Це був такий день, коли я майже змогла повернутися у матч, намагалася знайти свою гру і настрій. Але за підсумком не завжди трапляється так, як хочеться,
– резюмувала Світоліна.
- Досі найкращим виступом Світоліної на Australian Open залишається вихід у чвертьфінал у 2018 та 2019 роках.
- Найкращий же виступ українки на турнірах серії Гренд Слем є участь у півфіналі Вімблдону та US Open. Обидва півфінали Світоліна програла у 2019 році.
- Також Світоліна одного разу виходила у чвертьфінал Ролан Гаррос.
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