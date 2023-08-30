Стала лучиком надежды на фоне провалов украинок: Свитолина оценила успешный старт на US Open

Элина Свитолина успешно стартовала на US Open-2023. Первая ракетка Украины в двух сетах обыграла немку Анна-Лена Фридзам.

Самая титулованная теннисистка Украины отдала сопернице всего четыре гейма и пробилась в следующий раунд Открытого чемпионата США – 6:3, 6:1. После встречи Элина Свитолина прокомментировала свою победу и рассказала о состоянии здоровья после травмы.

К теме Выиграла на классе: Свитолина с победы стартовала на US Open-2023

Свитолина: Не было чего-то, что я бы сказала, не работало

Элина осталась довольна своим уровнем игры в первом раунде. Свитолина отметила, что начало встречи было немного сложным, но она хорошо работала на подаче. После 3:3 в счете украинка сделала все, еще больше поднять свой хороший уровень игры.

Украинская теннисистка призналась, что довольна не только своей подачей в игре против немки, но и тем, как она двигалась по корту и била по мячу.

"Я думаю, что все было просто хорошо. Я тренировалась на прошлой неделе, чтобы вернуться в хорошую форму. Хорошо подавала. Я пыталась быть всегда готовой на приеме, пыталась быстро передвигать свои ноги. В конце концов, я хорошо принимала мяч, двигалась хорошо. Не было чего-то, что я бы сказала, не работало", – добавила сперва ракетка Украины.

Отметим, что игра против Фридзам была первой после возобновления Элины от травмы, из-за которой она пропускала турнир в Цинциннате. Теннисистка и ее команда не спешили, но сделали все, чтобы подойти к игре на US Open-2023 в полной готовности.

Свитолина благодарна своей команде за понимание ее позиции. Элина заметила, что хочет просто играть на последнем "мейджоре" этого сезона. Украинка осталась довольна своим самочувствием на корте в первом матче Открытого чемпионата США.

Из-за того, что я не играла в Цинциннате, немного боролась с проблемами со здоровьем, эта победа и та форма, которую я показала – это хороший день и хорошая победа. Именно потому, что я немного переживала о своем здоровье. Но любая победа на турнире Grand Slam – это всегда счастливый, счастливый день, потому что здесь собрались самые лучшие игроки, все пытаются победить тебя, пытаются показать свою лучшую игру. Вот почему на этих турнирах так много увлекательных матчей,

– ответила Свитолина.

Впереди у Элины встреча с "нейтральной" россиянкой Анастасией Павлюченковой, как состоится 31 августа. Ориентировочное начало матча в 18:00 (по киевскому времени).

Это будет уже шестая встреча теннисисток на одном корте. Теперь преимуществом с количеством побед владеет Павлюченкова 3:2. Хотя в последнем поединке, который состоялся в 2020 году, победу одержала Элина 0:2 (3:6, 6:7). Поэтому обе теннисистки хорошо знают стиль игры друг друга.