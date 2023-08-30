Леся Цуренко (Украина) – Эльза Жакемо (Франции) 2:1 (7:5, 3:6, 6:1)

Украинской теннисистке в первом круге американского "мейджора" должна была противостоять Бьянка Андрееску, но канадка снялась с турнира. Вместо чемпионки US Open-2019 на корт сыграть с Лесей Цуренко вышла Эльза Жакемо из Франции, которая преодолела квалификацию, пишет 24 Канал.

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Это была первая встреча между теннисистками. Для Цуренко участие в основной сетке американского "мейджора" стало девятым. В предыдущих попытках ей трижды удавалось проходить в следующий раунд.

Первый сет очень сложно давался украинской теннисистке. Она уступала в нем со счетом 0:3, затем также взяла 3 подряд гейма, но дальше было 3:5 и французская теннисистка имела 3 сетбола на своей подаче. Но Леся в самый ответственный момент смогла собраться и выдать серию успешных розыгрышей, что позволило ей совершить камбэк и победить со счетом 7:5.

После первого сета француженка взяла медицинский тайм-аут. который пошел ей на пользу. В течение второй партии соперницы чаще отдавали свою подачу, чем сохраняли. С самого начала украинка догоняла Жакемо, которая оторвалась на 2 гейма, но к середине сета ей это удалось. Был счет 3:3, однако после этого Эльза дважды победила на своей подаче и сделала брейк, в результате – 3:6 для Леси.

Третий сет уже был полностью доминирующим для украинки. Леся подтвердила статус фаворитки поединка и уверенно закончила со счетом 6:1.

Всего теннисистки провели на корте чуть больше двух часов. Цуренко не совершила ни одного эйса при 3 двойных ошибках, реализовала 7 из 11 брейк-поинтов и выиграла 9 из 14 геймов на своей подаче.

Напомним, что лучшим результатом Леси Цуренко в Нью-Йорке является выход в 1/4 финала в 2018 году, где она уступила будущей чемпионке. На том турнире триумфовала Наоми Осака, в финале она обыграла Серену Уильямс.

Справка. Следующей соперницей Леси Цуренко станет "нейтральная" 20-я ракетка мира – Екатерина Александрова. Матч состоится 31 августа не раньше 18:00.

Все украинки сыграли матчи первого круга. Далее прошли Леся Цуренко и Элина Свитолина. К сожалению, Ангелина Калинина, Екатерина Байндль и Марта Костюк уже завершили свои выступления.

Смотрите видеообзор матча Цуренко – Жакемо