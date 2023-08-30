Найтитулованіша тенісистка України віддала суперниці лише чотири гейми та пробилась у наступний раунд Відкритого чемпіонату США – 6:3, 6:1. Після зустрічі Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу та розповіла про стан здоров'я після травми.

До теми Виграла на класі: Світоліна з перемоги стартувала на US Open-2023

Світоліна: Не було чогось, що я б сказала, не працювало

Еліна залишилась задоволена своїм рівнем гри у першому раунді. Світоліна відзначила, що початок зустрічі був трохи складним, але вона добре працювала на подачі. Після 3:3 у рахунку українка зробила усе, би ще більше підняти свій хороший рівень гри.

Українська тенісистка зізналась, що задоволена не лише своєю подачею у грі проти німкені, а й тим, як вона рухалась по корту та била по м'ячу.

"Я думаю, що все було просто добре. Я тренувалася минулого тижня, щоб повернутися в хорошу форму. Добре подавала. Я намагалася бути завжди готовою на прийомі, намагалася швидко пересувати свої ноги. Зрештою, я добре приймала м'яч, рухалася добре. Не було чогось, що я б сказала, не працювало", – додала перш ракетка України.

Відзначимо, що гра проти Фрідзам була першою після відновлення Еліни від травми, через яку вона пропускала турнір у Цинциннаті. Тенісистка та її команда не поспішали, але зробили усе, аби підійти до гри на US Open-2023 у повній готовності.

Світоліна вдячна своїй команді з розуміння її позиції. Еліна зауважила, що хоче просто грати на останньому "мейджорі" цього сезону. Українка залишилась задоволена своїм самопочуттям на корті у першому матчі Відкритого чемпіонату США.

Через те, що я не грала в Цинциннаті, трохи боролася з проблемами зі здоров'ям, ця перемога і та форма, яку я показала, – це хороший день і хороша перемога. Саме через те, що я трохи переживала про своє здоров'я. Але будь-яка перемога на турнірі Grand Slam – це завжди щасливий, щасливий день, тому що тут зібралися найкращі гравці, всі намагаються перемогти тебе, намагаються показати свою найкращу гру. Ось чому на цих турнірах так багато захоплюючих матчів,

– відповіла Світоліна.

Попереду в Еліни зустріч із "нейтральною" росіянкою Анастасією Павлюченковою, як відбудеться 31 серпня. Орієнтовний початок матчу о 18:00 (за київським часом).

Це буде вже шоста зустріч тенісисток на одному корті. Наразі перевагою з кількістю перемог володіє Павлюченкова 3:2. Хоча в останньому поєдинку, який відбувся у 2020-му році, перемогу здобула Еліна 0:2 (3:6, 6:7). Тому обидві тенісистки добре знають стиль гри одна одної.

Зверніть увагу! Світоліна стала однією лише з двох українських тенісисток, які пройшли перше коло US Open-2023. Також у наступний раунд пробилась Леся Цуренко.