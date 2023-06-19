Неприятное разочарование: Свитолина с треском провалила старт травяного сезона

Элина не смогла показать ничего против чешской теннисистки из шестого десятка рейтинга WTA. За всю игру украинка взяла всего два гейма.

Элина Свитолина (Украина) – Линда Фругвиртова 0:2 (2:6, 0:6)

В английском Бирмингеме стартовал женский турнир по теннису. На травяное соревнование категории WTA250 заявились пять украинок, но Даяна Ястремская и Леся Цуренко не прошли квалификацию, пишет 24 канал.

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Таким образом, в основную сетку попали только трое – Ангелина Калинина, Марта Костюк и Элина Свитолина. Последняя попала прямо на турнир благодаря Wild Card от организаторов.

На старте Элини выпала самая сильная оппонентка – девятая ракетка Чехии Линда Фругвиртова. Девушка идет на 57 месте в рейтинге WTA, тогда как сама Свитолина – 73-я.

Полный провал Свитолиной

Букмекеры считали украинскую явной фавориткой в паре. Впрочем, игра явно не удалась для Элины. В двух сетах наша теннисистка взяла всего два гейма и без шансов уступила Линди.

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Фругвиртова выиграла последний сет вчистую. В общей сложности она сделала два эйса и взяла более чем вдвое больше очков за Элину. Таким образом, украинка вылетела уже в первом же раунде.

Ангелина Калинина (Украина) – Алиша Паркс (Великобритания) 2:0 (6:4, 6:4)

Тем временем на турнире остаются Ангелина Калинина и Марта Костюк. Первая обыграла в первом раунде британу Алишу Паркс. При этом соперница Калининой выполнила 12 эйсов, но это ей не помогло.

В следующем раунде будет противостоять другой британке – Гарриет Дарт или Джоди Берредж. Первой Ангелина не так давно проигрывала в Ноттингеме. В свою очередь, Костюк в первом круге будет играть с теннисисткой из России Анастасией Потаповой (№21 WTA).