Неприятное разочарование: Свитолина с треском провалила старт травяного сезона
Элина не смогла показать ничего против чешской теннисистки из шестого десятка рейтинга WTA. За всю игру украинка взяла всего два гейма.
Элина Свитолина (Украина) – Линда Фругвиртова 0:2 (2:6, 0:6)
В английском Бирмингеме стартовал женский турнир по теннису. На травяное соревнование категории WTA250 заявились пять украинок, но Даяна Ястремская и Леся Цуренко не прошли квалификацию, пишет 24 канал.
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Таким образом, в основную сетку попали только трое – Ангелина Калинина, Марта Костюк и Элина Свитолина. Последняя попала прямо на турнир благодаря Wild Card от организаторов.
На старте Элини выпала самая сильная оппонентка – девятая ракетка Чехии Линда Фругвиртова. Девушка идет на 57 месте в рейтинге WTA, тогда как сама Свитолина – 73-я.
Полный провал Свитолиной
Букмекеры считали украинскую явной фавориткой в паре. Впрочем, игра явно не удалась для Элины. В двух сетах наша теннисистка взяла всего два гейма и без шансов уступила Линди.
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Фругвиртова выиграла последний сет вчистую. В общей сложности она сделала два эйса и взяла более чем вдвое больше очков за Элину. Таким образом, украинка вылетела уже в первом же раунде.
Ангелина Калинина (Украина) – Алиша Паркс (Великобритания) 2:0 (6:4, 6:4)
Тем временем на турнире остаются Ангелина Калинина и Марта Костюк. Первая обыграла в первом раунде британу Алишу Паркс. При этом соперница Калининой выполнила 12 эйсов, но это ей не помогло.
В следующем раунде будет противостоять другой британке – Гарриет Дарт или Джоди Берредж. Первой Ангелина не так давно проигрывала в Ноттингеме. В свою очередь, Костюк в первом круге будет играть с теннисисткой из России Анастасией Потаповой (№21 WTA).