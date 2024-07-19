Несмотря на успешное возвращение: Свитолина объявила о завершении сотрудничества с тренером

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина больше не будет тренироваться под руководством Рамона Слейтера. О своем решении титулованная теннисистка объявила в социальных сетях.

Элина Свитолина начала сотрудничество с нидерландским тренером Рамоном Слейтером с марта прошлого года. Этот период оказался довольно успешным для украинской теннисистки.

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Неожиданное решение Свитолиной

Свитолина поблагодарила Слейтера за сотрудничество. По мнению украинки, нидерландец – один из лучших специалистов тенниса.

Я хотела сообщить вам всем, что мы с Рамоном Слейтером решили прекратить наши рабочие отношения. Мы прекрасно провели время, и он помог мне стать лучшим игроком. По моему мнению, он один из лучших специалистов в теннисе, и я всегда буду благодарна за то, чего мы достигли вместе благодаря его и нашим общим упорным усилиям,

– сообщила Свитолина.

Свитолина объявила о завершении сотрудничества с тренером / фото из инстаграма теннисистки

Относительно следующего тренера Свитолина примет решение в ближайшее время. Перед Олимпиадой теннисистка взяла паузу и снялась с турнира WTA в Италии.

Напомним, что в начале прошлого года Свитолина вернулась в тур после рождения дочери. Во время сотрудничества со Слейтером Элина дошла до полуфинала Уимблдона 2023, а также четвертьфинала Ролан Гаррос 2023 и Уимблдона 2024. Также в 2023 году украинка выиграла турнир WTA 250 в Страсбурге.