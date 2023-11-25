Все ради победы Украины: Свитолина помогла собрать солидную сумму для бригады НГУ

Украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в благотворительном аукционе. Благодаря звездной спортсменке удалось собрать 50 тысяч долларов.

В начале ноября Элина Свитолина посетила бригаду Национальной гвардии Украины "Хартия" и привезла разведывательные дроны. Очередной подарок от первой ракетки Украины подразделение получит уже скоро.

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Ракетка Свитолиной поможет ВСУ

Украинская теннисистка приняла участие в развлекательном шоу "Пожар", ведущими которого являются Владимир Дантес и Алексей Дурнев. В ходе программы был проведен благотворительный аукцион. За ракетку Элины Светолиной покупатель заплатил 31 тысячу евро.

В общей сложности во время шоу удалось собрать около 50 тысяч долларов. Эти средства пойдут для нужд 13-й бригады НГУ "Хартия", которую поддерживает Элина.

Напомним, что Элина Свитолина во время последнего визита в Украину посетила Ирпень. Теннисистка вместе с донорами UNITED24 помогала собирать средства на восстановление ЖК "Мюнхгаузен", разрушенного российскими оккупантами.