Украинка находится в Монреалии соответствующее фото Свитолина выложила в инстаграме.

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"Всегда держи голову повернутой к солнцу", – прокомментировала Элина стильное фото.

Свитолина проиграла первый матч на турнире в Монреале

  • Элина Свитолина потерпела поражение в своем первом матче на турнире National Bank Open в Монреале (Канада). Она уступила британке Йоханне Конте.
  • В текущем сезоне это уже пятое поражение украинки после выигрыша первого сета. Раньше это случалось гораздо реже. Впрочем, как и камбэки самой Элины.
  • Это была шестая встреча теннисисток, британка победила впервые.