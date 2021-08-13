Украинка находится в Монреалии соответствующее фото Свитолина выложила в инстаграме.
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"Всегда держи голову повернутой к солнцу", – прокомментировала Элина стильное фото.
Свитолина проиграла первый матч на турнире в Монреале
- Элина Свитолина потерпела поражение в своем первом матче на турнире National Bank Open в Монреале (Канада). Она уступила британке Йоханне Конте.
- В текущем сезоне это уже пятое поражение украинки после выигрыша первого сета. Раньше это случалось гораздо реже. Впрочем, как и камбэки самой Элины.
- Это была шестая встреча теннисисток, британка победила впервые.